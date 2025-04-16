Hakkari ve Muş'ta kardan kapanan yollar açıldı

Bu arada, kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.

Yentür, kar ve tipiden kapanan 19 köy yolunu ulaşıma açtıklarını ifade etti.

Muş'ta da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

Hakkari'de dün kar nedeniyle kapanan 37 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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