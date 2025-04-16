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        Hakkari ve Muş'ta kardan kapanan yollar açıldı

        Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:50
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        Hakkari ve Muş'ta kardan kapanan yollar açıldı
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        Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

        Hakkari'de dün kar nedeniyle kapanan 37 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda kapalı tüm yollar ulaşıma açıldı.

        Muş'ta da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son günlerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

        Yentür, kar ve tipiden kapanan 19 köy yolunu ulaşıma açtıklarını ifade etti.

        Bu arada, kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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