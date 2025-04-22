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        Çukurca Kaymakamı Kumcu, sahipsiz hayvanlar için yapılan alanda inceleme yaptı

        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:00
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        Çukurca Kaymakamı Kumcu, sahipsiz hayvanlar için yapılan alanda inceleme yaptı
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        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

        Kumcu, Valilik, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından Narlı köyünde yapımı süren alana gitti.

        Burada yürütülen çalışmaları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Kumcu, alandaki hayvanlara mama verdi.

        İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatı üzerine tüm ilçelerde sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kumcu, bu alanın hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların doğal ortamda kalmaları için yapıldığını ifade etti.

        Kumcu, "Burayı beş bölüm şeklinde oluşturduk. Kaymakamlığımız ve Çukurca Belediyemiz ile bu alanda faaliyet yürüteceğiz. Valimiz Sayın Ali Çelik'e desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

        Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncer Atasever eşlik etti.

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