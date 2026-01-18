Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de tarihi yapılar kar manzarasıyla görüntülendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:41
        Hakkari'de tarihi yapılar kar manzarasıyla görüntülendi
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla kaydedildi.


        İlçede geçen haftadan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla bazı kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi aştı.

        İlçedeki tarihi Kayme Sarayı, Taş Köprü ve Seyit Taha Türbesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Kar yağışıyla ortaya çıkan manzara ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Nehri köyü muhtarı Azat Çiftçi, AA muhabirine, Kayme Sarayı'nın Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından restore edildiğini söyledi.

        Tarihi yapıların köye can verdiğini ifade eden Çiftçi "Hakkari denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri Nehri'dir. Köyümüzdeki Kayme Sarayı ve Seyit Taha Türbesi her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Yıllardır böyle kar yağışına hasret kalmıştık. En son 1992 yılında böyle kar yağışı olmuştu. Bu sene çok verimli geçecek inşallah. Kar manzarasıyla tarihi mekanlarımız görsel bir şölen sunuyor." diye konuştu.

