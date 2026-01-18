Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, 3 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:29
        İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün yolu 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

        Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yer yer yüksekliği 7 metreyi bulan çığ yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

        İş makinelerinin boyunu aşan kar yığınını zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen temizleyen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.




