Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş köyü yolu, 3 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün yolu 3 gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yer yer yüksekliği 7 metreyi bulan çığ yığınını temizlemek için çalışma başlattı. İş makinelerinin boyunu aşan kar yığınını zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen temizleyen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.