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        Hakkari'de 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir pikapta 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:22
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        Hakkari'de 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir pikapta 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, dün uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan pikapta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 136 cep telefonu bulundu.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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