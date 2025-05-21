Hakkari'de 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir pikapta 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan pikapta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 136 cep telefonu bulundu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.