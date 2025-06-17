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        Hakkari'de ekipler, Zap Suyu'nu botla geçerek mezradaki elektrik arızasını giderdi

        Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:54
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        Hakkari'de ekipler, Zap Suyu'nu botla geçerek mezradaki elektrik arızasını giderdi
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        Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.

        VEDAŞ İl Müdürlüğü görevlileri, merkeze bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrasında yaşanan elektrik arızasını gidermek için çalışma başlattı.

        Rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un desteğiyle bindikleri botla Zap Suyu'nun diğer kıyısına geçen ekipler, bir süre yürüdükten sonra arızanın bulunduğu noktaya ulaştı.

        Yaptıkları çalışmayla arızayı gideren ekipler, mezraya yeniden enerji akışını sağladı.

        VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Fırat Üre, gazetecilere, il merkezi ve Çukurca ilçesinin 8 noktasında bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Çetin geçen kış mevsiminde bazı bölgelerdeki enerji şebekesinde hasarların oluştuğunu belirten Üre, şunları kaydetti:

        "Bunun dışında tespit ettiğimiz iletkenlerde lif atmaları, izolatörlerde çatlamalar, bakım gerektiren durumlar meydana gelmişti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı profesyonel rafting ekibiyle görevlilerimiz sahada bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bölgemizin zorlu coğrafi şartlarından dolayı sıkıntılar yaşamaktayız. Şu an Zap Suyu'nun karşı tarafında arıza meydana gelmiş. Profesyonel rafting ekibi ile birlikte Zap Suyu'nun karşı tarafına geçerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve rafting antrenörlerine teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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