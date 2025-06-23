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        Adıyamanlı gençler, "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Yüksekova'da ağırlandı

        Adıyaman'dan 31 ortaokul öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:41
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        Adıyamanlı gençler, "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Yüksekova'da ağırlandı
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        Adıyaman'dan 31 ortaokul öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Biz Bir Takımız Projesi" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

        Kültürel etkileşimi artırmayı ve gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje çerçevesinde görevliler eşliğinde ilçeye gelen öğrenciler, Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi işletmesinde ağırlandı.

        Programa katılan Kaymakam Mustafa Akın, öğrencilerle sohbet etti.

        Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal Kültürel Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik, proje sürecine ilişkin bilgi verdi.

        Proje kapsamında Hakkari ile "kardeş şehir" olduklarını belirten Şenlik, "16 hafta boyunca sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yürüttük. Gençlerimiz birbirlerini daha tanımadan mektuplaşarak iletişim kurdular. Bu durum onlar için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oldu. Programın sonunda Hakkari'yi, özellikle de Yüksekova'yı ziyaret ettik. Burada bizi çok güzel ağırladılar. Doğal ve tarihi güzellikleri gezdik, bölgenin gastronomisini tanıma fırsatı bulduk. Çocuklarımız buradaki kardeşleriyle vakit geçirerek kaynaştı. Unutulmaz anılarla buradan ayrılıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Erva Yalçındağ da üç gündür kentte bulunduklarını dile getirerek, "Doğal güzelliklerin bazılarını görme şansımız oldu. Hepsini gezemesek de çok güzel yerlerdi. Umarım bir dahaki gelişimizde daha fazlasını görebiliriz." dedi.

        Hamza Ural ise bölgeyi çok beğendiklerini, yöre sakinlerinin misafirperverliğinden etkilendiklerini anlattı.

        Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ve TEMA Vakfı sorumlusu Kenan Canan da katıldı.

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