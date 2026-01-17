Hakkari'de 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda dün ilçede bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmına gizlenmiş 56 parça halinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

