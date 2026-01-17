Habertürk
        Hakkari'de 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:56
        Hakkari'de 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda dün ilçede bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmına gizlenmiş 56 parça halinde 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

