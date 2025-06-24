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        Hakkari'de şap hastalığı ile koyun ve keçi vebasına yönelik saha tatbikatı gerçekleştirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Hakkari'de düzenlenen "Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi" kapsamında şap hastalığı ile koyun ve keçi vebasına (PPR) yönelik saha tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:00
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        Hakkari'de şap hastalığı ile koyun ve keçi vebasına yönelik saha tatbikatı gerçekleştirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Hakkari'de düzenlenen "Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi" kapsamında şap hastalığı ile koyun ve keçi vebasına (PPR) yönelik saha tatbikatı yapıldı.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı'nda görevli veteriner hekimlerce teorik eğitim verilen farklı illerden veteriner hekimler, tatbikat için 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.

        Eğitime katılan personele, işletmelere, ekipmanlara ve diğer materyallere erişim sağlayacak usul ve esaslar, şap hastalığının tespit edilmesi halinde bölgede alınacak ulusal önlemler ve çevresel koruma tedbirleri hakkında bilgi verildi.

        Tulum giyip hazırlık yapan katılımcılar, daha sonra uygulamalı saha çalışmaları, hastalığın hızlı bildirimi, numune alma ve gönderme, biyogüvenlik ve etkin mücadele konularında uygulamalar gerçekleştirdi.

        - "İleride doğabilecek salgın hastalıkla etkin mücadele için bu eğitimler çok önemli"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, AA muhabirine, Berçelan Yaylası'nda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu ortamda bakanlıktan gelen ekip ve 10 ilden gelen veteriner hekimlerin katılımıyla PPR ve şap hastalığına yönelik saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Olası hasar riskinde nasıl önlemler alınacağını yerinde tatbik ederek veteriner hekimlere bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Şen, şunları kaydetti:

        "İleride doğabilecek salgın hastalıkla etkin mücadele için bu eğitimler çok önemli. Bakanlığımızın bu eğitimler için ilimizi tercih etmesinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tatbikatlarımız ve eğitimlerimiz amacına uygun olarak devam etmektedir. Yetiştiricilerimize, katılımcılara ve bakanlık ekibimize çok teşekkür ederiz."

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı'nda şap hastalığından sorumlu veteriner hekim Adil Adıgüzel de bu eğitimleri ülkenin farklı illerinde düzenlediklerini dile getirdi.

        Eğitimin başarılı geçtiğini ifade eden Adıgüzel, katılımcıların şap ve PPR hastalığına karşı uygulanması gerekenler ve alınabilecek önlemlerle ilgili donanım kazandığını aktardı.

        Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Hakkari Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Tekin ve Hakkari Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşit Akman ve Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş ve şube müdürleri de eğitime katıldı.

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