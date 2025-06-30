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        Hakkari Valisi Çelik, sismik izolatörlü hastanenin inşaatını inceledi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sismik izolatörlü olan 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:38
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        Hakkari Valisi Çelik, sismik izolatörlü hastanenin inşaatını inceledi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sismik izolatörlü olan 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve 100 yataklı olarak projelendirilen hastane, sismik izolatör teknolojisiyle depreme dirençli şekilde inşa ediliyor.

        Çelik, hastanenin inşaatına giderek yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Firma görevlileri, daha sonra proje ve çalışmalar hakkında Çelik'e sunum yaptı.

        Çelik'e, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Adıgüzel, Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur da eşlik etti.

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