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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de Sat Buzul Gölleri'nde botla gezinti yaptı:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yatırımların önceliklendirildiği ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığı Hakkari'de turizm alanında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:55
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de Sat Buzul Gölleri'nde botla gezinti yaptı:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yatırımların önceliklendirildiği ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığı Hakkari'de turizm alanında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Bakan Ersoy, Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

        Burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaparak kürek çeken Ersoy, daha sonra dengbejlerin (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı) seslendirdiği eserleri dinledi.

        Farklı illerden gelen doğaseverlerle sohbet eden Ersoy, basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

        - "Hızlı bir şekilde yatırımların hayata geçmesi gerekiyor"

        Bu süreçte Hakkari gibi şehirlerin süreçten olumlu etkilenen noktalar olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

        "Terörsüz Türkiye süreci ilerledikçe zaten devletimizin ilgili bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili yapılması gereken çalışmalar hızlandırıldı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapacağımız yatırımların önceliklendirilmesi ve fizibilite çalışmaları için süreci başlatmıştık. Bütün bakanlık olarak Hakkari'ye bir çıkarma yapmış bulunuyoruz çünkü projelerin artık karar aşaması tamamlandı ve fizibilite çalışmalarının birçoğu tamamlandı. Hızlı bir şekilde temel atmaların ve yatırımların hayata geçmesi gerekiyor."

        Kentin kendisine has potansiyelinin olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Turizm olarak baktığınız zaman yüksek rakımlı dağlarla çevrili bir şehirden bahsediyoruz ve bu da ona kar turizmi konusunda muhteşem bir avantaj sağlıyor. Küresel ısınmanın dünyada çok yaygınlaştığı bir ortamda iklim değişikliklerinin etkisiyle kayak merkezlerinde artık sezonlar çok kısaldı. Hakkari'ye geldiğinizde durum çok farklı. 6 ay kar garantisi olan bir şehirden, dağlardan bahsediyoruz. Bütün doğal güzellikleriyle korunmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Buzullardan, buzul göletlerinden, bütün bu ayrıcalıklarıyla farklılaşan şehirden bahsediyoruz. Turizm açısından çok büyük potansiyeli var. Birçok bölgeden de farklılaşmış bir potansiyeli var."

        - "Bir turizm ekosistemi oluşturmak için buradayız"

        Bakanlık olarak bölgeyle ilgili uzun zamandır yaptıkları çalışmalar sonucunda iki ayrı turizm merkeziyle ilgili çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için Külliye'ye gönderdiklerini anlatan Ersoy, turizm merkezlerinin ilan sürecinin tamamlanmasıyla hızlı bir şekilde planlama çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.

        Bulundukları bölgenin milli park özelliğine sahip olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

        "Milli park olmasının en büyük özelliği de sahip olduğu bu muhteşem doğası. Bu bütün doğal güzelliklerin korunarak hem doğaseverlere hem doğa sporu tutkunlarına trekking, yürüyüş ve diğer gezginlere hitap edecek potansiyelleri içinde barındıran bir turizm ekosistemi oluşturmak için buradayız. Hakkari'yi kendisine has gastronomisiyle de desteklediğimizde, bölgeyi kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduğumuzda muhteşem bir ekosistemi de kendinde yaratmış olacağız. Hakkari programımıza Esendere'de bir kütüphane açılışıyla başladık. Sınırın sıfır noktasında bu kütüphane. Şimdi de sınırın yine sıfır noktasında Irak sınırındayız."

        Kütüphaneleri daha büyük ölçekli yapma kararı aldıklarını, bu kütüphanelerden birinin il merkezinde, birinin de Yüksekova'da kurulacağını aktaran Ersoy, bu kütüphanelerle ilgili fizibiliteyi tamamladıklarını, sonbaharda ilk olarak il merkezindekinin sonrasında da Yüksekova'dakinin startını vereceklerini kaydetti.

        Kentin merkezi bir noktasında etkinlikler için meydan tahsisi yapılacağını anlatan Ersoy, "Ağustos boyunca orada kuracağımız sahnede başta gençlerimiz olmak üzere kültür ve sanata meraklı bütün Hakkarililerimizi bakanlığımıza bağlı etkinlik kurumlarıyla buluşturacağız. Önümüzdeki sene itibarıyla etkinlik merkezlerimiz devreye girdikçe tüm yıla yayılmış etkinliklerimiz olacak. Biz yatırımların tamamlanmasını beklemiyoruz. Hızlı bir şekilde bu ay itibarıyla Hakkarilileri etkinliklerimizle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

        Ziyaret sırasında doğaseverler ve sporcular gölde bot ve kanolarla gezinti yaptı, yamaç paraşütü gösterisiyle gökyüzünü renklendirdi.

        Ersoy'a, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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