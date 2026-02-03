Habertürk
Habertürk
        Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

        Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:08
        Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi
        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi.

        Kentte etkili olan yağmur nedeniyle kara yolu Arslankaya Tüneli yakınındaki iki noktaya çığ düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gönderilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yoldaki kar yığınını temizledi.

        Yolu açarak araçların geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

