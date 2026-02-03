Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi. Kentte etkili olan yağmur nedeniyle kara yolu Arslankaya Tüneli yakınındaki iki noktaya çığ düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gönderilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yoldaki kar yığınını temizledi. Yolu açarak araçların geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

