Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası evin duvarını deldi

        Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası, bir binadaki dairenin duvarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası evin duvarını deldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de yamaçtan kopan kaya parçası, bir binadaki dairenin duvarına zarar verdi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası Yusuf Dayan'a ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki odanın duvarına çarptı.

        Olay sırasında kimsenin bulunmadığı odanın duvarında hasar oluştu.

        Haber verilmesi üzerine mahalleye giden AFAD ve belediye ekipleri, ev ve kayanın düştüğü noktada incelemelerde bulundu.

        Ev sahibinin kardeşi İsmail Dayan, yağıştan dolayı kaya parçalarının düştüğünü söyledi.


        Evde hasar oluştuğunu belirten Dayan, "Burası yatak odasıydı. O saatte burada kimse bulunmuyordu. Yoksa can kaybı da olabilirdi. Yetkilileri aradık. Allah razı olsun, AFAD Müdürü ve Sayın Valimiz çok ilgilendiler. Ekipler buraya geldi. Büyük bir kaya duvarı delmiş. Düşme riski bulunan başka bir kaya daha var. Ekipler onu da indirecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi
        Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi
        Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu
        Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu
        Berat Kandili Hakkari'de dualarla idrak edildi
        Berat Kandili Hakkari'de dualarla idrak edildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hakkari'de basın toplantısında kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hakkari'de basın toplantısında kon...
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor