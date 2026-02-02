Habertürk
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 02.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:12
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Kentte sabah saatlerinde yağmur ve sis, etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy ve 5 mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        Karayolları ekipleri de Hakkari-Van kara yolunun çığ düşen noktalarında genişletme çalışması yaptı.

        - Muş

        Muş'ta etkili olan karın ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.

        Vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurtkan, köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

