        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.02.2026 - 09:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:10
        Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 YE 824 plakalı halk otobüsü ile 30 M 1016 plakalı toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

