        Hakkari Haberleri

        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ temizlendi

        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:25 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:30
        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ temizlendi
        Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu temizlendi.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Hakkari-Van kara yolundaki Arslankaya Tüneli ile Çanaklı köyünün yakınına çığ düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yoldaki kar yığınlarını temizledi.

        Yolu ulaşıma açarak araçların geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

