Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 278 yerleşim yerine ulaşılamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 278 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 278 yerleşim yerine ulaşılamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 278 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 33 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, akarsuların Van Gölü'ne dökülen noktalarında buz tabakası oluştu.

        Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi sahilinde kıyıdaki bir tekne, kar örtüsü ve buz tabakası arasında kaldı. Tekne ve Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.

        - Hakkari

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar nedeniyle 59 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki Taşbaşı köyü ve Şine Köprüsü yakınlarına da çığ düştü.

        Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 2 noktadaki kar yığınlarını temizledi.

        Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

        - Muş

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Geceden bu yana kentte aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını kaydetti.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurtkan, köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı
        Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı
        Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen sporcularla renklendi
        Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen sporcularla renklendi
        Hakkari'de 13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
        Hakkari'de 13 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
        Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
        Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
        Yüksekova'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
        Yüksekova'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
        Hakkari'de düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
        Hakkari'de düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi