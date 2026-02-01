Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen sporcularla renklendi

SAYİM HARMANCI / ULAŞ GÜVEN - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 19 ilden yaklaşık 350 sporcu, antrenör ve hakemi bir araya getirdi.



Karın yerde kalma süresinin fazla olduğu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmaların devam ettiği Yüksekova, son yıllarda kristal kar örtüsü ve yetiştirdiği başarılı sporcularla kayak merkezlerinden biri haline geldi.





Yatırımlar ve desteklerle tesislerin arttığı ilçe, son yıllarda ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla adından söz ettiriyor.



Üç yıldır kayak branşında ulusal yarışmaların düzenlendiği ilçe, son olarak Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap yarışması için 19 ilden yaklaşık 350 sporcu, antrenör ve hakem ağırladı.



Kamışlı köyü Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan ve iki gün süren organizasyonda yer yer 1,5 metre karın bulunduğu pistte yarışan sporcular, verdikleri mücadeleyle karlı tepelerde renkli görüntüler oluşturdu.



Kentin kültürel zenginliğine ve yöre sakinlerinin misafirperverliğine hayran kalan sporcular, ilçede kurdukları gönül bağıyla kardeşlik duygularını da pekiştirdi.









- "Kar kalitesi çok iyi"



Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, son üç yıldır düzenlenen organizasyonların bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.



Yöreyi kuzey disiplininde bir "Olimpiyat Köyü"ne dönüştürmeyi planladıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Sadece Yüksekova ve Hakkari'nin çocuklarını değil, bu alanda yetişecek bütün çocukları buraya getirerek gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz. Biz de Hakkari olarak 53 sporcuyla organizasyona katılım sağladık. Son iki yılda Yüksekovalı sporcularımız Türkiye şampiyonu oldu. Birçoğu bu sporu yaparken milli takıma seçildikten sonra antrenör olabiliyor, BESYO bölümüne rahat bir şekilde girebiliyorlar. Sporcular sadece spor yapmakla kalmıyor geleceklerine de yön veriyorlar. Bu da onlara hem maddi hem de manevi anlamda katkı sunuyor. Bundan sonraki amacımız olimpiyatlarda da sporcularımızın bizi, kentimizi temsil etmesi. Şu anda bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sene fazla kar yağdı. Kar kalitesi çok iyi. Bu da sporcuların hazırlık yapmasına en elverişli ortamı sunuyor."









- "Yüksekova bu spor dalının lokomotiflerinden biri"



Rize'den gelen kayak antrenörü Ahmet Üstüntaş da Karadeniz ikliminden daha soğuk bir iklime geldiklerini, sporcuların bu durumdan ister istemez etkilendiğini ifade etti.



Kar kalınlığı ve kalitesinin gayet iyi oluduğunu anlatan Üstüntaş, "Yüksekova'da yarışmak bizleri her zaman mutlu ediyor. 38 sporcuyla geldik. İlk gün 11 madalya aldık. Yüksekova bu spor dalının lokomotiflerinden biri. İmkanları iyi kullanıyorlar. Burada karşılanmamız olsun, ev sahipliği olsun her şeyden memnun kaldık. 20'ye yakın ilden sporcular burada. Hakkari'yi, Yüksekova'yı her zaman evimiz gibi görüyoruz." diye konuştu.



Ağrı'dan gelen sporculardan Nazlı Memcik ise hayalinin milli formayı giymek olduğunu dile getirerek, "Dün birinci oldum. Bundan sonra da Bolu ve Erzurum'a gideceğiz. Orada derece yapmak istiyorum. Ortam çok güzel. Pistler güzeldi. Hakkari çok güzel bir yer. Buradan çok memnun kaldım." ifadelerini kullandı.



Çankırılı Nur Sena Yeşil de yarışın güzel geçtiğini ve diğer sporcularla kaynaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

