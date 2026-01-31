Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

        Hakkari'de hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        31.01.2026 - 22:17
        Hakkari'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
        Hakkari'de hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda "bilişim sistemleri banka veya kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, kent merkezinde yakalandı.


        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

