        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı

        Hakkari'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldır aranan kişi, Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:12
        Hakkari'de 12 yıldır aranan kişi Van'da yakalandı
        Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda yürütülen çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıldır aranan H.K, Van'ın Edremit ilçesinde yakalandı.

        H.K, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

