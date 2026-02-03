Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy yoluna düşen çığ temizlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü yoluna düşen çığ ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yoldaki kar yığınını temizlemeye başladı.
İş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yolu açan ekipler, araçların geçişini sağladı.
