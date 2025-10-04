Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kadın voleybolcular başarılarıyla hemcinslerine örnek olmak istiyor

        SAYİM HARMANCI - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler, geçen sezon yarım kalan Kadınlar 1. Lig hayalini bu sene gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kadın voleybolcular başarılarıyla hemcinslerine örnek olmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler, geçen sezon yarım kalan Kadınlar 1. Lig hayalini bu sene gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

        Yetiştirdiği sporcularla kentte voleybolun gelişmesinde katkı sunan Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, voleybola gönül veren birçok kız çocuğunun kendini geliştirmesine olanak sağlıyor.

        Farklı branşlardaki eğitimleriyle kentte başarılı sporcuların yetişmesine de katkı sunan kulübün bünyesindeki kadın voleybol takımı, TVF 2. Lig'de kenti temsil ediyor.

        Geçen sezon play-off müsabakalarında elenerek bir üst lige yükselme hedefini gerçekleştiremeyen takıma, yeni sezon öncesinde altyapıdaki 6 sporcu dahil edildi.

        Van, Siirt, Ağrı ve Hakkari'deki üniversitelerin farklı bölümleri ile spor lisesindeki öğrencilerle yeni kadrosunu oluşturan kadın voleybol takımı, sezon hazırlıklarını Hakkari Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda sürdürdü.

        Yarım kalan üst lig hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalışan kadın voleybolcular, bu hedefe ulaşarak kentteki hemcinslerine örnek olmak istiyor.

        Kulüp başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine, takımın geçen sene olduğu gibi yine iddialı olduğunu söyledi.

        Sezonun ilk maçında yarın Elazığ Belediyespor'u konuk edeceklerini belirten Şimşek, "Geçen sezon play-off etabında elendik. Bu yıl aynı hedef için kararlılıkla çalışıyoruz. Altyapıdan kızlarımız yetişti. Şimdi bir çoğunu A takıma entegre ettik. Takımdaki kızlarımızın hepsine burs veriyoruz. Kızlarımız hem okul okuyor hem de voleybol oynuyor. Hepsi de başarı odaklı çalışıyor. Motivasyonları yerinde." dedi.

        - "Kadromuzda altyapıdan aldığımız 6 genç kızımız var

        Geçen sezon başarılı bir süreç geçirdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da grubumuzu lider bitirip play-off turuna kalmak istiyoruz. Hedefimizde 1. Lig var. Erkeklerde nasıl başardıysak kadınlarda da 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Kulübümüze kattığımız çocukların hayatına dokunuyoruz. Onlardaki gelişimi gördükçe mutlu oluyoruz. Altyapımızdan çıkan çocuklarımız şu an 2. ve 1. ligde mücadele edecek potansiyele ulaştılar. Kadromuzda altyapıdan aldığımız 6 genç kızımız var. Bunlar da yine spor bölümünü okumak istiyor. İlk hafta maçında Elazığ Belediyespor'u misafir edeceğiz. Güzel maç olacak. İki takım da iddialı ve güçlü. Tüm takımlarımıza iyi bir sezon diliyorum."

        Antrenörlerden Halit Özel ise yarın tüm sporseverleri maçı izlemeye beklediklerini dile getirerek, "Hakkari'nin buna ihtiyacı var. Hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız hepsi hazır durumda. Sporcularımızın örnek görülmesi elimizi güçlendiriyor. Çünkü altyapıya sporcu kazandırıyoruz. Bu kentimiz için önemli bir şey. Milli takımın başarısı da sporcularımızı etkiliyor. Sporcularımızın üniversite okumaları da arkadaşlarına, diğer kızlara örnek teşkil ediyor. Onların spora teşvik edilmelerini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Gülperi Erol da 3 yıldır takımın başarısı için mücadele ettiğini belirtti.

        Geçen yıl güzel bir ivme yakaladıklarını anlatan Gülperi Erol, "Güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu yıl yine hedeflerimiz yüksek. Bunun için sıkı bir çalışma içindeyiz. Umarım istediğimiz yerlere geliriz. Kulübümüz bize ve ailelere güven veriyor. Takımımız bilinen bir takım haline geldi. Bunun devam etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Altyapıdaki sporcularımız da potansiyelli kızlarımız. Voleybol milli takımımızın başarıları da bizi ve kızlarımızı cezbediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Durankaya beldesinde "Afet Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Durankaya beldesinde "Afet Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Çukurca Kaymakamı Cebeci'den yaşlılara ziyaret
        Çukurca Kaymakamı Cebeci'den yaşlılara ziyaret
        Çığ altından 8 saat sonra kurtarıldı, 7 yıldır evde bakım hizmeti alıyor
        Çığ altından 8 saat sonra kurtarıldı, 7 yıldır evde bakım hizmeti alıyor
        Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi