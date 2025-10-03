Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Hakkari'de "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:21
        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş için İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası önünde bir araya gelenler, "Dünya Yürüyüş Günü" yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıdı.

        Çevre yoluna kadar yürüyüş yapan kalabalık, ardından başlangıç noktasına geldi.

        Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu grup, sağlıklı yaşam ve düzenli yürüyüşün önemine dikkat çekti.

