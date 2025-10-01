Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çığ altından 8 saat sonra kurtarıldı, 7 yıldır evde bakım hizmeti alıyor

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 33 yıl önce çığ altında kalan ve 8 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Necdet Alp (60), yaklaşık 7 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti'nden yararlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:45
        Çığ altından 8 saat sonra kurtarıldı, 7 yıldır evde bakım hizmeti alıyor
        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 33 yıl önce çığ altında kalan ve 8 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Necdet Alp (60), yaklaşık 7 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti’nden yararlanıyor. Bacaklarındaki felç nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Alp'in muayene, tedavi ve tıbbi bakımları evine gelen doktor ve sağlık ekibi tarafından karşılanıyor.

        Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Örnekköy’de yaşayan 3 çocuk babası Necdet Alp, 1992 yılında 4 arkadaşı ile birlikte gittikleri Şemdinli'nin Çevre köyünde, yaz aylarında dağda biriktirdikleri ot balyalarını kızakla indirdikleri sırada çığın altında kaldı. Olayda 3 arkadaşı hayatını kaybederken, Alp ise 8 saatlik çalışmanın ardından kar kütleleri arasında yaralı olarak kurtarıldı. Bacaklarındaki felç nedeniyle Alp, yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Uzun yıllar boyunca 3 çocuğu ile birlikte eşinin de tüm ihtiyaçlarını karşılayan Zinnet Alp, Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti’ni duyunca başvuru yaptı. Alp'in başvurusu üzerine 2018'den beri eşi Necdet Alp'in muayene, tedavi ve tıbbi bakımları evine gelen doktor ve sağlık ekibi tarafından karşılanıyor.

        ‘BANA ESKİSİ KADAR İŞ DÜŞMÜYOR’

        Zinnet Alp, "Çığ altında çıkartıldıktan sonra belden aşağısı felçli kalan eşime uzun yıllar boyunca çocuklarıma bakar gibi baktım. Yaklaşık 7 yıldır Evde Sağlık Hizmeti’nden yararlanıyoruz ve çok memnunuz. Bana artık eskisi gibi çok iş düşmüyor. Allah devletimizden razı olsun. Düzenli bir şekilde eve gelen ekipler tarafından eşimin gerekli olan tedavileri ve bakımları yapılıyor. Biz onlardan razıyız. Allah onlardan razı olsun" dedi. Necdet Alp’in oğlu Feyyaz Alp (34), yatağa bağımlı olan babasına verilen sağlık hizmetinden memnun olduklarını belirtti.

        ‘DÜZENLİ ZİYARETLERDE BULUNUYORUZ’

        Dr. Sabriye Sarıgöl ise uygulama kapsamında 3 ekip halinde ilçedeki 457 hastaya ulaştıklarını söyledi. Ekiplerin günlük ortalama 60 hastayı evinde ziyaret edildiğini ifade eden Dr. Sarıgöl, "Hastamıza, 2018 yılından bu yana evinde sağlık hizmeti veriliyor. Düzenli olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Kontrolleri yapılıyor, ilaçları veriliyor. Şu an için hastamızın yatak yarası var. Yatak yarası için de arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapıyor. Sağlık teknikerlerimiz ve hemşirelerimiz ile birlikte doktor eşliğinde ziyaretlerinde bulunuyoruz. Şu an yatak yarası için düzenli pansumanlar yapılıyor. Bunun dışında hastamızın bir sıkıntısı olduğunda ve hastaneye ulaştırılması durumunda da nakil hizmeti veriliyor. Genel olarak yatağa bağımlı, Alzheimer tanımlı ve özellikle yürüme güçlüğü çeken hastalarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

