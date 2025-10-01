Çığ altından 8 saat sonra kurtarıldı, 7 yıldır evde bakım hizmeti alıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 33 yıl önce çığ altında kalan ve 8 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Necdet Alp (60), yaklaşık 7 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti’nden yararlanıyor. Bacaklarındaki felç nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Alp'in muayene, tedavi ve tıbbi bakımları evine gelen doktor ve sağlık ekibi tarafından karşılanıyor.

Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Örnekköy’de yaşayan 3 çocuk babası Necdet Alp, 1992 yılında 4 arkadaşı ile birlikte gittikleri Şemdinli'nin Çevre köyünde, yaz aylarında dağda biriktirdikleri ot balyalarını kızakla indirdikleri sırada çığın altında kaldı. Olayda 3 arkadaşı hayatını kaybederken, Alp ise 8 saatlik çalışmanın ardından kar kütleleri arasında yaralı olarak kurtarıldı. Bacaklarındaki felç nedeniyle Alp, yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Uzun yıllar boyunca 3 çocuğu ile birlikte eşinin de tüm ihtiyaçlarını karşılayan Zinnet Alp, Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmeti’ni duyunca başvuru yaptı. Alp'in başvurusu üzerine 2018'den beri eşi Necdet Alp'in muayene, tedavi ve tıbbi bakımları evine gelen doktor ve sağlık ekibi tarafından karşılanıyor.