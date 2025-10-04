Hakkari ve Bitlis'te İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi

Hakkari ve Bitlis'te İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şube Başkanlığı öncülüğünde Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

Tekbirler getiren ve sloganlar atan grup, "Sumud yalnız değildir", "Susmak ortak olmaktır" yazılı dövizler taşıdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şube Başkanı İsa Erkaya, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırarak suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Gazze halkının açlığa mahkum bırakıldığını hatırlatan Erkaya, şunları kaydetti:

"Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı. İsrail bu insanların güvenliğinden sorumlu tutulmalıdır. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve masum siviller ölüme sürüklenmektedir. Bu insani felaketi kırmak için barışçıl dayanışma yolculuğuna çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırılar, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Hakkari'den haykırıyoruz, İsrail’in saldırıları derhal son bulmalıdır. Alıkonulan gemiler ve gönüllüler serbest bırakılmalıdır."