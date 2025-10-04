Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.

        İpekyolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 BM 9297 ve 54 HC 363 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 çocuk Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Yüksekova'dan Irak'a 'kenger çekirdeği' ihraç ediyor
        Yüksekova'dan Irak'a 'kenger çekirdeği' ihraç ediyor
        Hakkari'de kadın voleybolcular başarılarıyla hemcinslerine örnek olmak isti...
        Hakkari'de kadın voleybolcular başarılarıyla hemcinslerine örnek olmak isti...
        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Hakkari'de kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Durankaya beldesinde "Afet Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Durankaya beldesinde "Afet Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Çukurca Kaymakamı Cebeci'den yaşlılara ziyaret
        Çukurca Kaymakamı Cebeci'den yaşlılara ziyaret