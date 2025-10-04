Yüksekova'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 BM 9297 ve 54 HC 363 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 çocuk Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
