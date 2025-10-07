Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı

        Hakkari'de haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulanan 276 kişi yakalandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:11
        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı
        Hakkari'de haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulanan 276 kişi yakalandı.

        Valiliğin, NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler incelendi.

        Buna göre, il geneli asayiş olayları yüzde 13, mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 19, hırsızlık olayları yüzde 56, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları yüzde 8 azaldı.

        Narkotik suçların ortaya çıkartılması için yapılan operasyonlar yüzde 28, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan operasyonlar ise yüzde 27 arttı.

        Söz konusu dönemde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 276 kişi yakalandı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin ve birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

