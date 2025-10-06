Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı

        Van, Hakkari ve Bitlis'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tepki amacıyla "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 06.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:04
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tepki amacıyla "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

        Van'da, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.

        Burada toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizliğe sessiz kalmadığını ifade eden Alpaslan, ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkeye dönüşlerinde orada olduklarını belirtti.

        Açıklamanın ardından ellerindeki pankart ve bayraklarla Kent Meydanı'na kadar yürüyen kadınlar, daha sonra çember oluşturarak el ele tutuştu.

        Etkinliğe, AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        - Hakkari

        Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye alanında düzenlenen etkinlikte AK Parti Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

        Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.

        Barışın kadınlarla mümkün olacağını belirten Hayva, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından katılımcılar, ellerindeki pankart ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'nın yanına, oradan da tekrar toplandıkları alana kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Münevver Ertuş, teşkilat mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        - Bitlis

        AK Parti Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Ziraat Bankası önünde toplandı.

        "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları beyaz balonlar, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

        İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

        Bugün 81 ilde kurulan bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocuklar ile insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Ula, "Gazzeli annelerin sesini dünyaya duyurmak için buradayız. Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu insanlık meselesidir." diye konuştu.

        Kadınlar, aç ıklamanın ardından ellerindeki beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

