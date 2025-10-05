Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Fatih Vatan Spor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 05.10.2025 - 14:40
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Fatih Vatan Spor, Zeynep Gamze Koçer'in 9. dakikada attığı golle öne geçti.

        Yüksekova Spor Kulübü de 31. dakikada Suzzy Dede Teye'nin attığı gol karşılaşmanın 1-1'lik skorunu belirledi.

        Maçı Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

