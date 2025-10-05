Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Maçı Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve taraftarlar izledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.