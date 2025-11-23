Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Altınsu köyünün yakınında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale etti.

        Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

        Ekipler, söz konusu bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Trabzon'dan Hakkâri'ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti
        Trabzon'dan Hakkâri'ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti
        Irak sınırında görev yapan Gülay öğretmenden okuldan eve uzanan eğitim sefe...
        Irak sınırında görev yapan Gülay öğretmenden okuldan eve uzanan eğitim sefe...
        Hakkari semaları yamaç paraşütüyle renkleniyor
        Hakkari semaları yamaç paraşütüyle renkleniyor
        Yüksekova'da Hint oklu kirpi görüntülendi
        Yüksekova'da Hint oklu kirpi görüntülendi
        Hakkarili genç öğretmen toprağa verildi
        Hakkarili genç öğretmen toprağa verildi
        Esendere'de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu
        Esendere'de tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu