        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Irak sınırında görev yapan Gülay öğretmenden okuldan eve uzanan eğitim seferberliği

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesindeki mezrada 4 öğrencisinin iyi bir eğitim alması için mücadele eden sınıf öğretmeni Gülay Kaya, ders dışındaki zamanlarda da eline aldığı tahtayla evleri gezerek okuma yazma bilmeyen ebeveynlere gönüllü ders anlatıyor.

        Giriş: 23.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:07
        Şanlıurfa'da yaşarken 2023 yılında Derecik ilçesine ataması yapılan Kaya, ilk görev yeri olan Samanlı köyü Yukarı Aydınlık mezrasındaki ilkokulda görev yapmaya başladı.

        Eşi ve kızıyla okula bitişik lojmana yerleşen Kaya, tüm zorluklara rağmen mesleğini özveriyle yaparak öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için çaba gösteriyor.

        Hem müdür hem de öğretmen olarak çalıştığı okulun fiziki eksiklerini mezra sakinleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gideren Kaya, daha ferah bir ortama dönüştürdüğü okula kitap okuma yeri, zeka oyunları, kitap ve materyaller kazandırdı.

        Atandığı günden bu yana öğrencilerinin eğitimiyle yakından ilgilenen Kaya, bu süreçte ailelerle yaptığı görüşmelerle bazı çocukların okula devamlılığını sağladı.

        Şimdi de okuldaki 4 öğrencisini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışan fedakar öğretmen, mezrada okuma yazma oranının artması için boş zamanlarında yanına aldığı yazı tahtasıyla evleri dolaşarak anne ve babalara gönüllü olarak ders veriyor.

        Günün büyük bölümünü mezradakilerle geçiren, ailelerinden biri gibi hareket eden Kaya, kurduğu iletişimle yöre sakinlerinin gönlünü fethetti.

        - "Onları daha çok bir duanın kabulü gibi görüyorum"

        Satın aldığı tavuk ve keçilerle mezra yaşamına da ayak uyduran Kaya, AA muhabirine, okulu, eksiklerini el birliğiyle gidererek daha donanımlı hale getirdiklerini söyledi.

        Okul için yeni kitaplar, oyun setleri ve materyaller temin ettiklerini belirten Kaya, "Hem fiziksel hem bilişsel hem de zihinsel gelişimlerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Köylülerle bir aile gibi olduk. Onlar bensiz ben de onlarsız yapamıyorum. Akşamları da yetişkinlere okuma yazma öğretiyorum. Okulda 4 öğrencimiz var. Onlarla çok iyi bir iletişim kurduk. Onları bir duanın kabulü gibi görüyorum çünkü gülüşlerini gördüğümde, öğrendikleri her kelimede ya da fark ettikleri her yenilikte onlardan çok daha fazla mutlu oluyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerine iyi bir eğitim vermenin yanında onların hayatı tanımalarını, merhameti ve iyiliği öğrenmelerini, iyi birer vatandaş olmalarını sağlamayı amaçladığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın ufkunu da açmak istiyoruz. Belediye başkanımızın desteğiyle çocuklarımıza yönelik Van gezisi düzenledik. Çocukların orada ufkunun açıldığını gördüm. Gözlerindeki merakı, yüreklerindeki heyecanı fark ettim. Bu anı bana, 'Ölsem de gam yemem.' dedirtti. O sevinci iliklerime kadar hissettim. Sınıfın tamamını yeniden düzenledik. Buradaki materyallerle öğrencilerimin daha çok merak ettiğini, öğrenme isteklerinin arttığını gördüm. Onların o heyecanını, isteğini görünce daha da çabalamaya çalıştım. Eşimin de bu süreçte çok desteği oldu. Mezra sakinleri de bize çok yardımcı oldu."

        - "Bizi burada tutan bu samimiyet"

        Mezrada kendilerini hiç yalnız hissetmediklerini dile getiren Kaya, "Burada bir anne, bir baba ve aile sıcaklığı hissediyoruz. Bizi burada tutan bu samimiyet. Akşamları köy sakinleriyle buluşuyoruz. Öğrencilerin tekrarlarını yaptırıyorum. İsteyen velilerime destekte bulunup okuma yazma öğretiyorum. Annelerimize, babalarımıza, genç kızlarımıza okuma bilmeyenlere ya da farklı bir konuda yardıma ihtiyacı olan herkese elimden geldiğince destekte bulunuyorum. Onlar da sıcacık yuvalarında beni iyi karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Tavuk ve keçilerinin bakımlarıyla ilgilendiğini belirten Kaya, şunları anlattı:

        "Çocuğum da bu şekilde doğayla daha çok iç içe oluyor. Hayatımızdan memnunuz. Desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Gaffar Ak'a ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok katkıları oldu. Umarım hayırlı izler bırakırız. İyi birer evlat, vatandaş yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Hepimizin çabasının bu olduğunu biliyorum. Türkiye'nin her köşesinde görev yapan meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yolumuz ilmin, iyiliğin ve merhametin yolu olsun."

        - "Gülay hocamızı kızım gibi seviyorum"

        Mezra sakinlerinden Hurşit Yıldız ise duygularını şöyle dile getirdi:

        "Öğretmenimiz çok iyi. Allah razı olsun. Gülay hocamızı kızım gibi seviyorum. Allah devletimizden razı olsun. Burada okul yaptırmış, öğretmen göndermiş. Öğretmenimizi seviyoruz. İhtiyacımız olduğunda yardımcı oluyor bize. Evlere gelip ders anlatıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

