        Hakkari semaları yamaç paraşütüyle renkleniyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de yamaç paraşütüne ilgi duyan adrenalin tutkunları, katıldıkları eğitimlerin ardından uygun tepelerde yaptıkları tek ve tandem uçuşlarla kentin semalarını renklendirdi.

        Giriş: 22.11.2025 - 11:14
        Hakkari semaları yamaç paraşütüyle renkleniyor
        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de yamaç paraşütüne ilgi duyan adrenalin tutkunları, katıldıkları eğitimlerin ardından uygun tepelerde yaptıkları tek ve tandem uçuşlarla kentin semalarını renklendirdi.

        Çevresi yüksek rakımlı dağlarla çevrili olan, engebeli arazi yapısına sahip Hakkari, bu özellikleriyle dağcılık, doğa yürüyüşü ve kayak gibi sporların yanı sıra yamaç paraşütü faaliyetleriyle de öne çıkmaya başladı.

        Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotları Hasan Tur ve Serkan Sarıkaya, havacılığa ilgi duyan gençlere yönelik eğitimler başlattı.

        Teorik ve uygulamalı olan iki haftalık eğitime katılan yamaç paraşütü tutkunlarından başarılı adrenalin tutkunları, Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde uçuşa uygun tepelerde hem tek hem de eğitmenleriyle tandem uçuş yaptı.

        Metrelerce yüksekten süzülerek dağlarla çevrili Hakkari'nin semalarını renklendiren sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşayarak becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        - "Eskiden tek başıma uçuyordum"

        Hasan Tur, AA muhabirine, bölgede uzun süredir eğitim faaliyetleri düzenlediklerini ve çok sayıda genci gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

        Son eğitim programını geçen hafta tamamladıklarını dile getiren Tur, şunları kaydetti:

        "Eğitime 10 kişi katıldı. Bu katılımcılara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra sınav da yaptık. Sınavda başarılı olanlar tek başına 10'ar sorti yaptı. Bu eğitimi Türk Hava Kurumundan gelen Serkan hocamızla verdik. Birçok gencin hayalini gerçekleştirdik. Bu nedenle gururluyuz. Eskiden tek başıma uçuyordum. Bir tarafım eksikti ama şu anda gökyüzü rengarenk oldu. Bunu daha da ilerleteceğiz. Gökyüzü daha güzel olacak."

        Bölgenin coğrafi yapısının yamaç paraşütünün her seviyesi için uygun olduğunu vurgulayan Tur, "Gençlerimizin yoğun talebi var. Bunun altyapısı biraz daha geliştirilirse bu branşın daha çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bölgede inşallah gelecek dönemlerde şampiyonalar ve festivaller düzenleyeceğiz. İnsanlar bizi sosyal medyadan takip ederek bölgede uçmak, buraları keşfetmek istiyor. Buraya dışarıdan da çok fazla talep var. İnşallah onları da burada ağırlayacağız. Kentimizi havadan izlemek inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

        - "Bu spor her seviyede burada yapılabilir"

        Eğitim faaliyetinde güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Sarıkaya ise uzun süredir kentte faaliyetler yapmayı planladıklarını anlattı.

        Başlangıç kursu için kentte bulunduklarını ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

        "Hakkari mükemmel bir yer, çok beğendim. Kurs vesilesiyle gelmiş olduk. Çok keyifliydi buradaki uçuş. Özellikle dağları bizim için, uçuş için mükemmel bir yer. Kentin her tarafı yamaç paraşütü için çok uygun. Bu spor her seviyede burada yapılabilir. Yamaç paraşütü son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Dünyada da ülkemizde durum öyle. Uçma duygusu, insanların özellikle çocukluktan beri bilmediği, keşfetmediği bir his olduğu için talep fazla. Bütün gençlerimizi bu spora bekleriz."

        Eğitime katılan uzman doktor Ayşe Okuducu ise yamaç paraşütü eğitimi aldığını ve ilk kez bu deneyimi yaşadığını söyledi.

        Bu spora merakı bulunduğunu belirten Okuducu, "Bunu Hakkari'de yaşamak kısmetmiş. Çok güzel bir his oldu benim için. Biraz korku, biraz heyecan var ama zaten bunlar olması gereken hisler. Her inişte tekrar çıkıp uçmak istiyoruz. Buranın doğal güzellikleri bilinen bir şey ama havadan görmek ayrı bir keyifti." dedi.

