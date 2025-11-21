Hakkari'de polisler, kadınlara KADES'i anlattı

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında açtıkları stantta kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Kentte Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bulak Mahallesi'nde stant açan ekipler, kadınlara psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet hakkında bilgiler aktardı, şiddete maruz kalan veya risk altında olan kadınların da yararlanabileceği koruyucu ve önleyici tedbirler, başvuru süreçleri ve resmi kurumlara yapılacak müracaat yollarını anlattı.

Kadınlara KADES uygulamasını tanıtan ekipler, telefonlara indirilen uygulamanın nasıl kullanılacağını gösterdi, acil durumlarda hızlı müdahalenin önemini vurguladı.