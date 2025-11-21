Esendere Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, üniversite öğrencilerine tek seferlik 5 bin lira eğitim desteğinde bulunacak.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belediyenin eğitim alanındaki desteklerinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da beldede ikamet eden üniversite öğrencilerine tek seferlik 5 bin lira eğitim desteği sağladıklarını belirten Büyüksu, şunları kaydetti:

"Her bir öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz en geç 27 Kasım'da hesaplara yatırılacak. İlkokul 1. sınıftan üniversite son sınıfa kadar tüm evlatlarımızın eğitim süreçlerini desteklemeye devam ediyoruz. Okula yeni başlayan çocuklarımızın çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını her yıl belediye olarak karşılıyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav ücretleri 6 yıldır belediye tarafından karşılanıyor. Bu hizmetler artık belediyemizin bir geleneği haline geldi ve aynı kararlılıkla sürecek. Çünkü eğitime inanıyor, gençlerimize güveniyoruz. Onların başarısı hepimizin gururudur."