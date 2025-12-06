Yüksekova'da Tokağaç mezrasının yol sorunu çözülüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Tokağaç mezrasının yol sorunu çözüme kavuşuyor.

Gürkavak köyünün Tokağaç mezrasında ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, durumu İlçe Özel İdaresi'ne bildirdi.

Bölgede iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, 3,5 kilometrelik yolu genişletti.

Gürkavak köyü muhtarı Sinyar Keği, yolda stabilize çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yol sorununun çözüme kavuşacağını belirten Keği, "Gürkavak büyük bir köy, 6 mezramız var. Bu yol yapıldığında vatandaşlarımız çok rahat bir ulaşıma kavuşacak. Daha önce öğrencilerimizin bu yolda yürüyerek evlerine gittiğini biliyoruz. Allah'a şükür bu sıkıntılarımız sona eriyor." dedi.

Keği, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ve Kaymakam Mustafa Akın'a teşekkür etti.