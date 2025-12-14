Habertürk
        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Batman Sasonspor'a yenildi

        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Batman Sasonspor'a 1-0 yenildi.

        Giriş: 14.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:27
        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Batman Sasonspor'a yenildi
        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Batman Sasonspor'a 1-0 yenildi.

        Hakkari Zapspor, ligin 11. haftasında Batman Sasonspor'u konuk etti.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Batman Sasonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

