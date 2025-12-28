Çukurca'da kar etkili oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Beyaza bürünen ilçe merkezinde, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
