        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da kar etkili oldu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:55
        Çukurca'da kar etkili oldu
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçede soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Beyaza bürünen ilçe merkezinde, vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

