        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Şemdinli-Derecik kara yolunda heyelan meydana geldi

        Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:08
        Şemdinli-Derecik kara yolunda heyelan meydana geldi
        İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun 4. ve 19. kilometrelerinde heyelan meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yolda biriken toprak yığını ve taşları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

