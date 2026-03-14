        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hakkari'de partililerle buluştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclisin gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, ramazan ayının son haftasında Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunduğunu söyledi.

        Van, Bitlis ve Muş'u ziyaret ettiğini anımsatan Dervişoğlu, "Buradan Şırnak'a gideceğiz. Hakkari, Türkiye'nin en köşe vilayeti. Bundan sonra İran sınırı başlıyor ama ben çocukluktan beri söylerim, Hakkari yoksa Ankara olamaz. O sebeple Hakkari'nin bizim gönlümüzdeki yeri çok başkadır. Tek başıma da gelmedim. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve genel idare kurulu üyelerimiz bu seyahatimizde bize refakat ettiler. Gittiğimiz her yerde yörenin sorunlarıyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'nin her köşesinin cennet gibi olduğunu, ilk kez geldiği kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dervişoğlu, bu ziyaretlere devam edeceğini aktardı.

        Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:

        "Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar, onlara bir bakalım. Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclisin gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye'de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa bu, meclisteki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. İYİ Parti'nin duruşu belli, terörle mücadele noktasında atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor."

        İYİ Parti İl Başkanı Ali Önal, Dervişoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, tablo hediye etti.

        Dervişoğlu, programın ardından Şırnak'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Hakkari'de yapıldı
        Hakkari'de AK Parti'den "Vefa İftarı" programı
        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Durankaya Tepe Yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Hakkârili Rojevin Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
        Esendere Sınır Kapısı'nda sessiz bekleyiş sürüyor
