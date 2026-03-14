        Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Hakkari'de yapıldı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Hakkari'de düzenlendi.

        Giriş: 14.03.2026 - 01:00 Güncelleme:
        Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

        Sporcuların, meşaleli ve havai fişekli gösteri yaptığı yarışmada Vali İbrahim Taşyapan'ın start vermesiyle sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım antrenörü Yılmaz Ünal, AA muhabirine, yarışın ilk kez kentte gece düzenlendiğini söyledi.

        Bunun kent için güzel bir örnek teşkil ettiğini ve bundan sonra da güzel faaliyetler yapacaklarını belirten Ünal, "Kar durumu ve pistleriyle bize oldukça iyi imkanlar sunuluyor. Hatta federasyon olarak burada milli takım kış kapını da yapabiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yakın ilgisini gördük. Federasyonumuz adına kendilerine teşekkür ediyorum. U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorisi var. Çeşitli illerimizden sporcularımız var." diye konuştu.

        Kayseri'den gelen sporculardan Sueda Sultan Evci de kente ikinci kez geldiğini ifade ederek, "Buradaki pisti çok seviyordum. Organizasyon harika, ortam çok güzel. Kar çok iyi, o yüzden mutluyuz. Derece hedefim var. " dedi.

        Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de olası vakalara en kısa sürede müdahale etmek için hazır bulunduğu yarışma, Vali Taşyapan ve protokol üyelerince dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Ödül törenine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Kaya, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, antrenörler ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

