GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.



İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu kentte, Çukurca kara yolu Taşbaşı köyü yakınında çığ düştü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, ulaşımın aksamasına neden olan yoldaki kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.



Kar yığınlarını iş makineleriyle temizleyen ekipler, yolda bekleyen araçların geçmesini sağladı.



Ekipler, kara yolundaki Kunebız Tüneli yakınında meydana gelen çığı da temizleyerek güzergahı ulaşıma açtı.

