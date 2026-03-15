Hakkari'de yolda kalan 2 kadın ve bir bebeğin yardımına trafik ekipleri yetişti
Hakkari'de yoğun kar nedeniyle yolda kalan 2 kadın ve 1 bebek, trafik ekiplerince gidecekleri yere ulaştırıldı.
Giriş: 15.03.2026 - 18:17
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Depin mevkisinde devriye görevi yapan trafik ekibi, yolda kalan 2 kadın ve 1,5 yaşındaki bebeği gördü.
Yolda güçlükle ilerleyen kadınları ve bebeği ekip aracına alan polisler, bu kişilerin gidecekleri yere ulaşmalarını sağladı.
