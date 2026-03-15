Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Çukurca kara yolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu kentte, Çukurca kara yolu Taşbaşı köyü yakınında çığ düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ulaşımın aksamasına neden olan yoldaki kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.