Hakkari'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Gündeş köyü Ormanlı mezrası yakınında Esmer Yiğit'in idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, ekiplerce otomobilden çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yiğit'in, Çukurca Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.

