Hakkari'de köyün yakınında düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde köyün yakınına çığın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün yakınına çığ düştü. Dağdan kopan kar yığınları, evlere yakın vadiden geçerek alt kısımlara doğru sürüklendi. Çığın düşme anı, bir köy sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

