Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışmalar sonucunda "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş 25'er yıl hapis cezası bulunan T.G, A.G, F.K, H.D ve H.K. ilçede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.Ç. de Esendere Gümrük Kapısı önünde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

