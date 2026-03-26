Hakkari'de 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Jandarma Suç Araştırma Timince yapılan çalışma sonucunda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B, ilçede yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

