Hakkari'de yağıştan zarar gören yol onarıldı

Hakkari'de yağışlar nedeniyle zarar gören köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince onarıldı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Otluca köyü ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı arasındaki yol yağışlardan dolayı zarar gördü.



Merkeze 9 kilometre uzaklıktaki yolun bazı bölümlerinde çökmeler, derin çukurlar ve çatlaklar oluştu.



Bölgede çalışma başlatan ekipler, hasar gören noktaları onardı, çukur ve çatlakları doldurarak zemini düzenledi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla yol, ulaşıma açıldı.

