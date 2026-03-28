Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

TurkcellKadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 7-1 mağlup etti.



Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekipte Elizabeth Owusuaa, 3, 10 ve 20. dakikalarında attığı gollerle takımını öne geçirdi.



Baskısını sürdüren Hakkarigücü'nde Elizabeth Oppong, 35. dakikada takımının 4. golünü attı.



İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Hakkari temsilcisi, etkili oyununu sürdürdü ve 52. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle farkı 5'e çıkardı.



Mücadelenin ilerleyen dakikalarında tekrar sahneye çıkan Owusuaa, 58. dakikada kendisinin 5, takımının 6. gölünü attı.



Konuk ekip 1207 Antalyaspor'un tek gölü de 61. dakikada Naima Lamari'den geldi.



Maçın 90. dakikasında penaltı kazanan Hakkarigücü, 16 yaşındaki Çimen Erdin'in penaltıyı gole çevirmesiyle mücadeleyi 7-1 kazandı.

