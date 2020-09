Yüksekova’da yol yapım çalışması

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi’nde çalışma başlatıldı.

Cengiz Topel Caddesi’nde bazı nedenlerden dolayı 40 güne yakındır durdurulan yol çalışması yeniden başlatıldı. Yolun alt yapı çalışmalarının bittiğini dile getiren firma yetkilileri, kısa sürede asfalt çalışmalarına geçeceklerini ifade etti.

Yol çalışmalarını her gün yerinde takip eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, yolların bitimine kadar gereken her konuda yanlarında olacağını ve esnafın mağduriyeti bitene kadar bu işin takipçi olacaklarını belirttiler.

VEDAŞ Yüksekova Yatırım Mühendisi Sedat Gül ise hafta sonu olmasına rağmen ekiplerinin asfaltlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için çalıştığını belirterek, “Yol boyu gerekli tesisat düzenlemelerinin hepsini yaptık. Artık yol çalışmalarına tüm hızıyla başlanabilirler” dedi.

Esnaf Memet Durna da, zor bir durumda olduklarını belirterek, “Geçen sene başlandı, bu senede devamı geldi. Şu an ara sokaklar yapıldı. Çarşı merkezinde ise 40 güne yakındır ara verilmişti. İşin açıkçası bu senede için de tedirgindik. Şu anda yol çalışmaları devam ediyor, inşallah kısa sürede de biter” ifadelerini kullandı.

